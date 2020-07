«Norsemen»-Macher verwirklichen Trickserie für Netflix

Vermischtes

In der neuen Serie der «Norsemen»-Macher geht es um einen gutmütigen Kapitän mit zwielichtiger Crew.

Jon Iver Helgaker und Jonas Torgersen, die Köpfe hinter der 2016 gestarteten, norwegischen Comedyseriehaben ein neues Projekt: Wie 'Variety' berichtet, wird das Duo für Netflix eine an Erwachsene gerichtete Animationsserie verantworten. Für Jon Iver Helgaker und Jonas Torgersen ist es der erste Schritt in die weite Welt der Animation.Die Serie istbetitelt und wird sich um einen unerfahrenen, gutmütigen Schifffahrtskapitän drehen, der unwissentlich zum Befehlshaber eines Schiffs voller Schmugglers wird. Geplant ist eine 20-teilige erste Staffel, die von Netflix in zwei Teilen veröffentlicht wird.«Electric City»-Produzent Joel Trussell wird dem Duo unter die Arme greifen. Ursprünglich war «Captain Fall» als Realserie geplant, doch auf Anregung von Netflix erfolgte der Wechsel ins Trickmedium.