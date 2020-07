«The Walking Dead»-Ableger: Amazon Prime hält mit US-Ausstrahlung mit

TV-News

Die Zombieserie «The Walking Dead: World Beyond» wird in Deutschland nahezu parallel zur US-Ausstrahlung gezeigt.

Weitere Infos Erdacht wurde «The Walking Dead: World Beyond» von Scott M. Gimple und Matt Negrete. Zum Cast gehören Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston und Nico Tortorella. Als Gaststars sind Natalie Gold, Al Calderon, Scott Adsit und Ted Sutherland mit von der Partie.

Es war im Frühling so geplant, und es wird im Herbst endlich durchgeführt:wird im Eiltempo nach Deutschland importiert. Ursprünglich sollte der neue «The Walking Dead»-Ableger am 12. April 2020 beim US-Sender AMC starten und bei Amazon Prime in Deutschland und Österreich am 13. April dieses Jahres Premiere feiern. Dann kam Corona dazwischen und wirbelte alles durcheinander. Mittlerweile hat AMC den 4. Oktober als neues Premierendatum der Serie bestätigt.Amazon Prime Video unterdessen hält an der bei diversen Formaten bewährten Methode fest und wird die Serie, wie auch schon vor Monaten angekündigt, Woche für Woche am Tag nach dem US-Debüt nach Deutschland bringen. Sowie nach Österreich. Es bleibt also alles so, wie anfangs angekündigt – nur mit einigen Monaten Verzögerung.«The Walking Dead: World Beyond» erzählt die Geschichte der ersten Generation nach der Apokalypse: Einige werden zu Helden. Andere werden zu gefährlichen Gegenspielern. Letztendlich werden sie sich alle für immer verändern. Aufgewachsen und gefangen in ihrer Identität – im Guten und im Schlechten …