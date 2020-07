«Racko» und «Der Ranger»: Das Erste lässt neue Geschichten drehen

TV-News

Gebell und Geäst: Das Erste setzt zwei etablierte Formate fort. Eine Familienserie und eine Freitagsfilmreihe.

Der süße Racker Racko bellt wieder: Wie Das Erste mitteilt, entsteht in Oberbayern aktuell die zweite Staffel von. Die Familienserie erhält darin neun neue Episoden, vier davon wurden bereits 2019 abgedreht. Ausgestrahlt wird die komplette zweite Staffel voraussichtlich im Frühjahr 2021. Neben Mischlingshund Chewakka als Racko, Leon und Lino de Greiff als Flori, Joline Letizia Schwärzler als Fee sowie Niko Jungmann als Sebastian spielen Ines Hollinger als Eva, Siegfried Terpoorten als Joseph Angerer sowie Monika Manz als Theres die Hauptrollen.Regie führt Uli Möller nach den Drehbüchern von Konstantin Ferstl und Nicole Walter-Lingen. Die Serie mit den pelzigen Vierbeinern wird vom Filmbüro Münchner Freiheit (Produzent: Ernst Geyer) als ARD-Gemeinschaftsproduktion unter Federführung des Bayerischen Rundfunks für Das Erste produziert.Zudem entstehen aktuell zwei neue Filme der Reihevom MDR und der ARD Degeto. Gefilmt wird in der Sächsischen Schweiz, in deren Mittelpunkt der Nationalpark-Ranger Jonas Waldek und seine Familie stehen. In den Hauptrollen gibt es ein Wiedersehen mit Philipp Danne, Liza Tzschirner, Eva-Maria Grein von Friedl, Heike Jonca und Matthias Brenner. Ebenfalls wieder dabei sind Jörg Witte und Sebastian Kaufmane. Die Regie führt Imogen Kimmel nach Drehbüchern von Rainer Ruppert (beim Film mit dem Arbeitstitel «Junge Liebe») sowie Uschi Müller und Andreas Bradler («Sturm», AT). Die Kamera führt Guntram Franke.