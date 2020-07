«Rosins Restaurants»: Rückkehr durchaus erfolgreich

Quotennews

«Rosins Restaurants» kehrt nicht mit einem Knall, aber mit zufriedenstellenden Quoten zurück.

Eine neue Staffel in einer neuen Zeit für gastronomische Betriebe – und eine neue Ausrichtung: Bei Kabel Eins startete am Donnerstagabendin eine frische Ära. Rosin arbeitet fortan mit einem Team zusammen, um Gasthäusern beim Versuch unter die Arme zu greifen, sich aus der Corona-Krise zu ackern. An dieser Neuerfindung des Kabel-Eins-Dauerrenners hatten ab 20.15 Uhr 0,36 Millionen Umworbene Interesse.Alles in allem sahen 0,72 Millionen Menschen zu, wie das Königliche Brauhaus & Severus Stube in der Nähe von Leipzig besucht wurde. Insgesamt schauten mäßige 2,9 Prozent des TV-Publikums rein, bei den Werberelevanten kamen hingegen sehr gute 5,5 Prozent Marktanteil zustande. Damit wurden die jüngsten Quoten des Formats überboten, doch hinter früheren Glanzzeiten muss die Sendung weiterhin klar zurückstecken.Ab 22.15 Uhr holte dassolide 3,5 Prozent Marktanteil bei allen und 5,8 Prozent in der Zielgruppe. ProSieben dagegen unterhielt ab 20.15 Uhr mit0,78 Millionen Menschen, darunter befanden sich 0,47 Millionen Umworbene. Das führte zu mäßigen 3,3 und 7,4 Prozent Marktanteil.