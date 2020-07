«Kampf der Realitystars» kommt toll aus dem Startblock

Quotennews

VOX kam am Mittwochabend mit der neuen «Outlander»-Staffel nur durchwachsen an.

Die Promis in der Show Annemarie Eilfeld, Oliver Sanne, Sam Dylan, Georgina Fleur, Jürgen Milski, Tayisiya & Yana Morderger, Sandy Fähse, Hubert Fellah, Fürstin Andrea von Sayn-Wittgenstein, Kate Merlan, Willi Herren, Johannes Haller, Melissa Damilia, Momo Chahine.

Mit vergleichsweise namhaften Reality-TV-Stars und -Sternchen wie Jürgen Milski, Ex-«Bachelor» Oliver Sanne, Hubert Fella und Annemarie Eilfeld versucht sich RTLZWEI nun an einem eigenen Reality-Event vor sommerlicher Kulisse, das für den Sender ähnliches bezwecken soll, wie «Promis unter Palmen» für Sat.1, bevor der Hype umschwenkte und zu harter Kritik wurde. Das Ergebnis wurde in unserer Showkritik als relativ unterhaltsam betrachtet , der Publikumszuspruch der Sendung ist sogar vielversprechend.0,90 Millionen Neugierige schalteten am Dienstagabendab 20.15 Uhr ein, darunter befanden sich 0,49 Millionen Werberelevante. Somit fuhr RTLZWEI tolle 3,6 Prozent Marktanteil bei allen ein sowie sehr tolle 7,1 Prozent in der Zielgruppe.Bei VOX stand zur besten Sendezeit dagegen die populäre Fantasyserieauf dem Programmplan. 0,83 Millionen Serienfans waren dafür zu haben, was VOX magere 3,1 Prozent Marktanteil einbrachte. 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten unterdessen für mäßige 5,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Die zweite Folge des Abends schloss mit nahezu identischen Reichweiten und 3,4 respektive 6,2 Prozent an.