Hilary-Clinton-Serie: Hulu hat neues Projekt

US-Fernsehen

Die ehemalige Senatorin und Präsidentschaftsanwärterin bekommt beim Disney-Streamingdienst eine Serie.

Die Verantwortlichen beim Streamingdienst Hulu haben sich die Rechte an dem Roman „Rodham“ gesichert, das von Curtis Sittenfeld verfasst wurde. Der Roman spielt in einer fiktiven Welt, in der Hillary Rodham nie Bill Clinton geheiratet hat. Die neue Serie dreht sich um eine junge, ehrgeizige Frau, die Verantwortung in der Politik übernehmen möchte.Sarah Treem soll die Serie schreiben und ist auch mit der Produktion betraut. Der ausführende Produzent von «The Handmaid’s Tale», Warren Littlefield, wird zusammen mit Sittenfeld die Serie «Rodham» produzieren. Als fungierendes Studio ist The Littlefield Company angeschlossen, das einen Exklusivvertrag mit den Fox 21 Television Studios unterhält.Sollte die Sendung in Produktion gehen, ist es bereits das zweite Clinton-Format bei Hulu. Der Streamingdienst bestellte nämlich schon eine vierteilige Doku-Serie namens «Hillary», die im Frühjahr ausgestrahlt wurde. Die Doku basiert auf ihren Präsidentschaftswahlkampf2016 und blickt auf die Ereignisse im Leben zurück, die Clinton geprägt haben. Der Roman „Rodham“ wurde im Mai veröffentlicht und entwickelte sich zum Bestseller.