Ladybug in Filmlänge: Disney+ sichert sich neue «Miraculous»-Abenteuer

Vermischtes

Paris war gestern: Zwei Filme sollen bald das populäre «Miraculous»-Universum erweitern.

Die Produktionsfirmen hinter der Serie Zagtoon, Method Animation

Toei Animation

SAMG Animation

AB Droits Audiovisuels

SK Broadband

Nicht nur für den hiesigen Disney Channel istein verlässlicher, riesiger Quotenbringer. Und sogar im Kino überzeugt die Animationsserie: Kinoevents mit mehreren Episoden der französisch-italienisch-koreanisch-japanischen Koproduktion schlagen ordentlich Eintrittskarten los. Davon will Disney noch mehr haben: Wie 'Variety' berichtet, haben sich Disney Plus und der Disney Channel zwei weitere Einträge in das «Miraculous - Geschichten von Ladybug und Cat Noir»-Franchise gesichert.Außerhalb Brasilien und China werden der Familiensender und die Disney-Streamingplattform die Rechte an der Premiere zwei taufrischer Filme aus dem «Miraculous»-Universum haben. Betitelt sind die AnimationsfilmeundDie Serie wurde unter anderem mit dem Teen Choice Award gekrönt, darüber hinaus wurden allein in den vergangenen drei Jahren über 150 Millionen Merchandise-Artikel rund um das Format verkauft. Auf YouTube generierte die Serie mehr als 150 Milliarden Abrufe. Ein speziell für's Kino produzierter Film befindet sich in Planung.