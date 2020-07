Im Oktober ist es so weit: Luke Mockridge schmeißt wieder eine große Showsause

TV-News

Nach seiner gefloppten Corona-Vorabendsendung und seinem Schulquiz steht wieder «Luke! Die Greatnightshow» auf dem Plan.

Coronabedingt stand Luke Mockridge dieses Jahr deutlich seltener auf der Bühne als geplant – dennoch hatte der Moderator und Comedian bislang nicht gerade wenig in 2020 zu tun. So führte er durch die sehr frei gestaltete und quotentechnisch arg gefloppte Vorabendshow «Luke, allein zuhaus», im April und Mai folgte nach dieser Corona-Show eine neue Staffel des Ratespaßes «Luke! Die Schule und ich – VIPs gegen Kids», die deutlich besser ankam. Bis zu starken 11,8 Prozent Marktanteil waren in der Zielgruppe drin. Im Oktober wiederum meldet sich das vergangenes Jahr gestartete Formatzurück, das nach einem tollen Auftakt quotentechnisch zwar nachgelassen hat, aber neben mancher Kritik durchaus auch nennenswert-positives Presseecho generierte.Bei jenen, die das Quotenmeter.de-Fernsehtasse-nominierte Format «Luke! Die Greatnightshow» lobten, wurden unter anderem die kreativen und aufwändigen Showeinlagen im Studio als Besonderheit herausgestellt. Insofern wird es sehr spannend, wie die zweite Staffel in ihrer inhaltlichen Gestaltung an die erste anschließen kann – in Corona-Zeiten sind spektakuläre Massen-Tanzszenen bekanntlich nicht unmöglich (RTL, Seapoint und «Let's Dance» haben es bewiesen), aber logistisch zweifelsohne komplizierter als noch 2019. Treue Luke-Mockridge-Fans können sich ab Mittwoch, dem 14. Oktober 2020, selbst ein Bild davon machen, ob «Luke! Die Greatnightshow» dieses Jahr ähnliches Spektakel wie in der Auftaktstaffel bieten kann.Denn ab dann wird in Köln die zweite Staffel der großen Sat.1-Show produziert. Der Ticketverkauf hat schon begonnen. Insgesamt sind acht Folgen im wöchentlichen Abstand angekündigt, darunter befindet sich auch eine Episode, die als Liveshow geplant ist (am 6. November) und eine, zu deren Aufzeichnung nur Kölner kommen sollen (18. November) – man darf gespannt sein, was Mockridge da plant. Der Ausstrahlungsstart der neuen Folgen von «Luke! Die Greatnightshow» dürfte erfahrungsgemäß am 16. Oktober 2020 erfolgen. Brainpool verspricht für die kommende Staffel als Zutaten ein "wunderschönes Studio, [eine] tolle Band, internationale Gäste, ausgefallene Studioaktionen und Einspieler".