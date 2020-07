Primetime-Check

Wie lief es am Dienstagabend für die Filme bei Kabel Eins? Und wie kam der informative ZDF-Abend an?

Tagesmarktanteil der Vollprogramme Ab drei Jahren: 51,0%

14-49: 57,9%

Das Erste zeigte ab 20.15 Uhr, was 2,89 Millionen Serienfans ansprach. Das entsprach einer soliden Sehbeteiligung von 11,0 Prozent. Bei den Jüngeren wurden maue 4,8 Prozent generiert.standen 3,05 Millionen und 11,3 respektive 4,9 Prozent auf dem Zettel.fuhr ab 21.50 Uhr 7,7 und 3,8 Prozent ein, dieverbesserten sich ab 22.20 Uhr auf 9,0 und 5,7 Prozent. Dieerreichte diesen Dienstagabend 2,38 Millionen Wissbegierige, was 8,9 Prozent Marktanteil glich. Bei den 14- bis 49-Jährigen kamen akzeptable 5,6 Prozent zusammen. Ab 21.10 Uhr folgtemit mageren 8,0 Prozent insgesamt und sehr guten 6,5 Prozent bei den Jüngeren. Dasfolgte mit guten 14,0 Prozent und sehr starken 11,1 Prozent.rundete den Abend mit 1,80 Millionen Interessenten ab. 9,1 Prozent insgesamt standen guten 6,3 Prozent bei den Jüngeren gegenüber.bescherte RTL hingegen ab 20.15 Uhr 2,15 Millionen Neugierige. Damit wurden passable 8,2 Prozent insgesamt erzielt. Bei den Werberelevanten waren ebenfalls passable Zahlen drin, nämlich 11,5 Prozent.folgte mit mäßigen 7,1 und 10,4 Prozent, die Gesamtreichweite lag bei 1,42 Millionen. Sat.1 erreichte mitab 20.15 Uhr 1,30 Millionen Serienfans, bevorauf 1,16 Millionen kam.rundete die Primetime mit 1,08 Millionen ab. In der Zielgruppe standen sehr gute 8,6, maue 6,1 und akzeptable 7,3 Prozent auf der Uhr. ProSieben unterhielt derweil mit1,28 Millionen Menschen. Danach kamauf 0,55 Millionen. Die Umworbenen schauten zu sehr guten 11,0 und mauen 7,2 Prozent zu.holte wiederum 0,99 Millionen Interessenten zu RTLZWEI , im Anschluss folgtemit 0,78 Millionen. Der Zielgruppenmarktanteil lag bei fabelhaften 9,2 und 10,5 Prozent. Zwei Folgenbrachten VOX 0,81 und 0,71 Millionen Interessenten. Bei den Umworbenen standen mäßige 5,8 und passable 6,4 Prozent Marktanteil auf der Rechnung.erreichte bei Kabel Eins 0,71 Millionen Fernsehende ab drei Jahren, die Umworbenen sorgten für gute 5,4 Prozent.unterhielt ab 22 Uhr 0,81 Millionen Filmfans und tolle 6,8 Prozent der Werberelevanten.