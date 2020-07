eOne arbeitet an Serie über Polizei-Gewalt

US-Fernsehen

Unter anderem ist der Anwalt von George Floyds Familie an dem Projekt beteiligt.

L. Chris Stewart, der Anwalt, der derzeit die Familien von George Floyd und Rayshard Brooks vertritt, arbeitet zusammen mit eOne an einer Dokumentarserie über das Streben nach Gerechtigkeit für die Opfer von Polizeibrutalität. In der Serie mit dem Titel «Burden of Justice» wird Stewart sein Leben und sein Büro öffnen, um die harte Realität der Entstehung des sozialen Wandels zu zeigen.«Burden of Justice» wurde von Madison Merritt, der leitenden Vizepräsidentin des Studios, entwickelt und soll das neue Aushängeschild des Verleihers werden. Jede Folge der Sendung wird mit Archivmaterial, Interviews mit Familien und Freunden der Opfer, Zeugen und Mitarbeitern von Stewarts Team aufgewertet.Die True-Crime-Serie «Burden of Justice» führt die Zuschauer zum Tatort, zu geheimen Treffen, zu Konfrontationen im Rathaus und zu Demonstrationen. Laut eOne wird das Format eine „grenzenlose Untersuchung dessen, was man im Kampf für die Bürgerrechte nicht sieht.“