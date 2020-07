«Somebody Somewhere»: HBO bestellt Comedy

US-Fernsehen

In der Hauptrolle der Serie, die in Kansas spielt, ist Bridget Everett zu sehen.

Der Pay-TV-Sender Home Box Office (HBO) gab grünes Licht für die Produktion der Serie «Somebody Somewhere» mit Komikerin und Sängerin Bridget Everett. Das Format soll in Kansas spielen, wo die Hauptdarstellerin herstammt. Das Format ist inspiriert durch Everetts Leben und dreht sich um Sam Miller (Everett), die sich oberflächlich an ihr anfangs fremde Gepflogenheiten anpasst.Everett ist für ihre Auftritt in «Inside Amy Schumer» bekannt und übernahm kürzlich die Hauptrolle in dem Netflix-Drama «Unbelievable». „Als geborene und aufgewachsene Kansanerin bin ich begeistert, etwas von der Schönheit und Komplexität des Ortes zu teilen, an dem ich aufgewachsen bin“, so die Schauspielerin. „Solange ich denken kann, habe ich geträumt, eine Serie auf HBO zu machen.“«Somebody Somewhere» stammt von Hannah Bos («High Maintenance») und Paul Thureen («Driveways»), die zudem auch als ausführende Produzenten fungieren. Die Serie ist eine Zusammenarbeit zwischen The Mighty Mint und Duplass Brother Productions.“ HBO-Vizechefin Amy Gravitt sagte: „Als langjährige Fans ihrer Live-Shows haben wir nach der perfekten Möglichkeit gesucht, Bridgets viele Talente zu zeigen. Ihr Streben nach der Vorstellung ihrer Heimat hat unseren Herzen wirklich erobert.“