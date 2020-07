Corona-Vorsichtsmaßnahme: «Um Himmels Willen»-Castmitglied muss aussetzen

TV-News

Horst Sachtleben wird in der kommenden «Um Himmels Willen»-Staffel nicht zu sehen sein.

Die familientaugliche ARD-Seriemacht, wie zahlreiche weitere Produktionen in Fernsehdeutschland, trotz der Corona-Pandemie weiter – selbstredend unter entsprechender Berücksichtigung von Vorsichtsmaßnahmen am Set und rundherum. Im Falle dieses langlebigen Formats hat dies zur Folge, dass eine Figur und ihr Darsteller aussetzen müssen: In Staffel 20 von «Um Himmels Willen» wird es nichts von Bischof Gottlieb Rossbauer zu sehen geben. Denn sein Darsteller Horst Sachtleben gehört mit seinen 89 Jahren zur Risikogruppe.Sachtleben verriet seine präventive «Um Himmels Willen»-Pause zuerst dem oft und harsch kritisierten, vielfach vom Presserat gerügten Boulevardblatt 'Bild'. Er ließ sich zitieren: "Es tut mir in der Seele weh, aber wegen Corona ist mir der Dreh zu gefährlich und durch die Corona-Bestimmungen am Set mit der Gesichtsmaske auch zu anstrengend."Sachtleben ist seit Staffel eins Teil der Serie – oder aber seit 18 Jahren, wenn man so rechnen will. Produzent Maik Homberger von der ndF ergänzt Sachtlebens Aussagen in der 'Bild': "Wir müssen vermutlich damit rechnen, dass sich die Corona-Situation für Dreharbeiten im Herbst/Winter nicht massiv bessert, daher wird Sachtleben voraussichtlich in der kompletten 20. Staffel nicht auftauchen."