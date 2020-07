Netflix terminiert Rojinski-Wettbewerb

TV-News

«Sing On! Germany» ist schon für den August eingeplant.

Der Streamingdienst Netflix hat ein weiteres Showformat aus Deutschland bestellt – eine deutsche Version des Gesangswettbewerbs. Die Version soll von Palina Rojinski moderiert werden. Auf eine klassische Jury verzichtet die Show, die ab Freitag, 7. August, auf der Plattform zum Abruf verfügbar sein soll.Sechs Kandidaten treten gegeneinander an und versuchen sich an der Wiedergabe bekannter Hits. Wer die Karokemaschine zum Glühen bringt und die Hits möglichst exakt nachsingt, bekommt Punkte. Einüberprüft dies. „Girl's Night", "Hot Summer", "Love Songs", "80ies Karaoke", "Rock Party" bis zu "Party-Playlist" und "Filmhits" sind die Themen der insgesamt sieben Episoden, die jeweils rund eine halbe Stunde Laufzeit haben sollen. Dem Gewinner winken am Ende 30.000 Euro.Die deutsche Version des Formats, das es bei Netflix unter anderem auch in Spanien gibt, wurde schon Anfang 2020 umgesetzt – daher ist Studiopublikum zu sehen.