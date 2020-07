Neue Details: Grandezka spielt in TV-Now-Version von «Verbotene Liebe» mit

TV-News

Die Produktion der Weekly für den Streamingdienst läuft nun an, bestätigt ist auch, dass die TV-Zuschauer die zehn Episoden im Winter sehen können.

Die Mediengruppe RTL Deutschland ist mit zahlreichen neuen Infos zur Fortsetzung vonins Wochenende gestartet. Das Format war einst eine langlebige Daily Soap im Ersten, wurde am Ende zur Weekly umfunktioniert. Vor einiger Zeit hatte TV Now, der zur Mediengruppe gehörende Streamingdienst, alte Folgen eingekauft - und war mit den Abrufzahlen offenbar so zufrieden, dass man nun eine Fortsetzung bestellt hat. Mitte Juli starten die Produktionsarbeiten zu zehn neuen Folgen von. Im Fokus der zukünftigen Geschichten steht das Liebespaar Josefin Reinhard (Sina Zadra) und Alexander Verhoven (Frederik Götz). Alexander findet sich mit seiner Familie mitten in einem Strudel aus Liebe, Macht und Reichtum, großen Lebenslügen, Missbrauch, Verrat, Mordanschlägen und viel verbotenem Sex wieder.Schon vorab durchgesickert war, dass auch einige ehemalige Darsteller ihre Rollen wieder aufnehmen werden. Dazu gehört - vermutlich sehr zur Freude der vielen Fans - Wolfram Grandezka's Figur Ansgar von Lahnstein, die erneut Intrigen spinnen soll. Der Darsteller wirkt aktuell noch in der ARD-Daily «Rote Rosen» mit. Die Produktion der zunächst zehn Folgen findet in Köln, Düsseldorf, aber auch in Belgien statt. TV Now will die Folgen im Winter ausstrahlen, zuletzt gab es Gerüchte über einen möglichen Start im späten November.Die Macher stellten am Wochenende auch klar: Die neue Serie wird nicht am bisherigen Ende ansetzen. Dennoch will sie respektvoll mit dessen Erbe umgehen und "nimmt die Fans ernst und bietet ihnen neben dem immer wieder geäußerten Wunsch nach einer Fortsetzung noch mehr: Einen hochexplosiven Ausgangspunkt, um ihre «Verbotene Liebe» wieder neu kennen- und lieben zu lernen." UFA Serial Drama steht als Produktionsfirma hinter der Weekly.Übrigens - das Format wird nicht das einzige neue Serienprojekt für junge Zuschauer sein. Vermutlich schon vorher wird TV Now 20 Folgen eines jeweils rund 25 Minuten langen «GZSZ»-Ablegers rund um die dortige Figurzeigen. Auch hier ist UFA Serial Drama die beauftragte Produktionsfirma. Die Dreharbeiten zur Serie laufen bereits.