Die besessene Trailerschau

Trailerschau

Horror, Howard, Freundschaft, Mut und Mitgefühl sowie eine Politsatire von Jon Stewart.

Die 17jährige Autumn (Sidney Flanigan) arbeitet im ländlichen Pennsylvania als Supermarkt-Kassiererin, ihr Leben verläuft in wenig überraschenden Bahnen. Als sie bemerkt, dass sie ungewollt schwanger geworden ist, kann Autumn nicht mit der Unterstützung ihrer Eltern rechnen. Gemeinsam mit ihrer Cousine Skyler (Talia Ryder) kratzt sie ein wenig Geld zusammen und die beiden machen sich im Bus auf den Weg nach New York City. Im Gepäck haben sie nur die Adresse einer Klinik – und sonst keinen Plan. Der Beginn einer nervenaufreibenden Reise, getragen von Freundschaft, Mut und Mitgefühl.Um der Demokratischen Partei zu mehr Zuspruch in der ländlichen Bevölkerung zu verhelfen, unterstützt Politikberater Gary Zimmer (Steve Carell) einen pensionierten Kriegshelden bei dessen Bürgermeisterwahl in einer Kleinstadt. Das ruft die skrupellose Republikanerin Faith Brewster (Rose Byrne) auf den Plan.Disney+ behandelt das Leben und Wirken des Oscar-Gewinners Howard Ashman.Schocker vom Sundance Festival 2020: Brandon Cronenberg kreiert einen harten, soghaften Albtraum.