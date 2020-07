Jubiläumsstaffel: ProSieben und Sat.1 besetzen erstmals sechs «The Voice of Germany»-Stühle

TV-News

Die Produktion der zehnten Staffel startet in den kommenden Tagen. Schon bekannt war, dass mehr Folgen als zuletzt umgesetzt werden.

Die Münchner Sender ProSieben und Sat.1 haben die Katze aus dem Sack gelassen und die komplette Coach-Riege der zehnten-Staffel vorgestellt. Die Produktion der kommenden Staffel, die im Herbst auf beiden Sendern zu sehen sein wird, startet am Freitag dieser Woche – übrigens mit teilweise besetzten Zuschauerplätzen. Auf den roten Stühlen nehmen in der kommenden Staffel erstmals sechs Coaches Platz – weiterhin stehen sie für vier Teams, das heißt: Ebenfalls erstmals in der Geschichte der deutschen Variante gibt es zwei Doppelstühle. Mark Forster und Neuzugang Nico Santos werden auf den Einzelstühlen sitzen.Das dritte Team besteht aus weiblichen Coaches. Yvonne Catterfeld und Stefanie Kloß sitzen auf diesen beiden Stühlen; beide haben schon «The Voice of Germany»-Erfahrung. Komplettiert wird die Runde mit einem ausländischen Doppel: Samu Haber und Rea Garvey, beides Publikumslieblinge der Show, übernehmen den zweiten Doppelstuhl.„Die Coach-Konstellation in unserer Jubiläumsstaffel vereint all das, was «The Voice of Germany» ausmacht: Talent, Gefühl, Spaß, Respekt - vor allem aber die Liebe zur Musik“, meint Sat.1-Chef Kaspar Pflüger. Thore Schölermann moderiert und bekommt zunächst mit Annemarie Carpendale weibliche Unterstützung. Lena Gercke, bisher in dem Format zu sehen, pausiert wegen ihrer Schwangerschaft, soll aber gegen Ende der Staffel wieder das Mikro in die Hand nehmen. ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Die roten #TVOG-Stühle gehören seit zehn Jahren zu den begehrtesten Plätzen in der deutschen Musikszene. Zum Jubiläum bieten wir unseren Zuschauern eine Konstellation auf diesen Stühlen, die sich sowohl vertraut als auch komplett neu anfühlt. Worauf legen Yvonne und Stefanie auf dem ersten Doppelstuhl mit zwei Musikerinnen besonderen Wert? Was macht der Doppelstuhl aus der 'Bromance' von Samu und Rea? Und haben Mark und Nico gegen die zweifache doppelte Musik-Kompetenz überhaupt eine Chance?"Schon angekündigt war übrigens, dass die kommende Staffel auch mehr Episoden haben wird als die Vorgänger.