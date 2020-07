RTL Studios übernimmt Firma 99pro Media

Wirtschaft

Die rund 100 Mitarbeiter an den Standorten Leipzig, Berlin und Hamburg wechseln damit unter das Dach der von Inga Leschik geführten Firma.

„ Ich freue mich gemeinsam mit meinem Team, die großartigen Kollegen der 99pro media bei RTL Studios willkommen zu heißen. Unsere langjährigen Erfahrungen in der Produktion von mitreißendem Factual Entertainment, großen Shows und lebensnahen Dokumentationen ergänzen sich perfekt. Gemeinsam möchten wir für alle Plattformen und Partner kreative Inhalte entwickeln und innovative Formatideen für den deutschsprachigen Markt umsetzen. Dass Bernd Schumacher uns dabei mit seiner umfangreichen Expertise unterstützen wird und unter anderem das spannende Genre ‚True Crime‘ bei RTL Studios etablieren wird, freut mich ganz besonders.“ ” Inga Leschik, Chefin von RTL Studios

Die RTL Studios (früher Norddeich) werden größer. Die Produktionsfirma hat nun das Unternehmen 99pro Media mit seinen Standorten in Leipzig, Berlin und Hamburg übernommen. Bernd Schumacher, Gründer und Geschäftsführer der 99pro, bleibt dem Unternehmen als ein Creative Director treu, die Geschäfte führt fortan RTL Studios-Chefin Inga Leschik.Die 99pro media GmbH setzt seit 20 Jahren Meilensteine in den Genres Doku-Soap und Dokumentation: Bernd Schumacher und sein Team entwickelten und produzierten von 2005 bis 2008 das Daytime-Format «We are Family» für ProSieben und ab 2008 die Dokureihe «Auf und davon» im Auftrag von VOX , aus der die Personality-Soap «Daniela Katzenberger - Natürlich blond» in sieben Staffeln hervorging. Die VOX-Produktion «Asternweg – Eine Straße ohne Ausweg» gewann 2016 den Deutschen Fernsehpreis als beste Reportage/Dokumentation des Jahres. Seit 2016 erobert «Zwischen Tüll und Tränen» täglich um 17 Uhr die Herzen der VOX-Zuschauer. Die 99pro media produziert im zehnten Jahr «Goodbye Deutschland – Die Auswanderer» für VOX und entwickelt aktuell True Crime-Serien für Streaminganbieter und Dokumentationen für das ZDF . Rund 100 Mitarbeiter sind bei 99pro Media aktiv.„Unser Anspruch, Menschen authentisch zu erzählen, ist bei VOX schon 2008 auf offene Ohren gestoßen“, sagt Bernd Schumacher. Als Teil der Mediengruppe RTL können die „99er“ ihre Zukunft ideal weiter gestalten, getragen von einer hoch kompetenten Geschäftsführerin in einem starken Konzern. Ich persönlich freue mich auf die Herausforderung, als Creative Director Impulse in der Formatentwicklung für TV Now und die Sender der Gruppe setzen zu dürfen. Ein Traumjob.“