Magere Quoten für RTLZWEI-«Gruppe»

Quotennews

Die populärsten Formate des Senders am Mittwoch waren die Vorabendsoaps.

Die zweite Staffel der RTLZWEI-Dokuüber Menschen mit Angstproblemen hat Quotenprobleme. Am Mittwoch zeigte der Münchner Privatsender zwei neue Ausgaben zur besten Sendezeit und erreichte damit nur vier und 3,1 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. 0,41 und 0,35 Millionen Menschen ab drei Jahren wurden als Zuschauer ermittelt. Immerhin: Die nun festgestellten 4,0 Prozent waren der Staffelrekord. In den beiden Wochen zuvor lagen die Marktanteile bei zwischen 3,1 und 3,6 Prozent. Kein Vergleich ist dies zur ersten Staffel, die im Jahr 2018 dienstags um 22.15 Uhr lief und in 80 Prozent der Fälle über dem Senderschnitt von rund fünf Prozent lag. In der Spitze wurden damals 9,4 und 8,0 Prozent ermittelt.Was lief am Mittwoch gut beim Sender? Die ab 18.10 Uhr gezeigten Vorabendsoapsund(kleines Bild) räumten ab. 0,38 und 0,57 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die Ausgaben aus der Schmiede von filmpool. Bei den Jungen waren dies 6,8 und 6,9 Prozent Marktanteil.Auch das ab kurz nach 17 Uhr wiederholtemachte am Mittwoch eine bessere Figur als zuvor. 5,5 Prozent Marktanteil wurden hier bei den Umworbenen gemessen. Noch am Dienstag wurden nur 2,7 Prozent festgestellt, am Donnerstag vergangener Woche mussten sich die jungen Lehrer sogar mit 1,7 Prozent zufrieden geben.