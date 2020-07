«Big Little Lies» bleibt auch 2020 ein VOX-Misserfolg

Quotennews

Schwacher Trost? Auch neue «Magnum, P.I.»-Folgen waren nicht gerade von Erfolg gekrönt.

Der Kölner Sender VOX wird in den kommenden Wochen am späteren Mittwochabend die komplette Seriezeigen. Zunächst laufen Re-Runs der vor zwei Jahren schon einmal vor eher kleinem Publikum gezeigten ersten Staffel, danach schließt sich die im Free-TV frische Staffel zwei an. Zum Auftakt war die Ausstrahlung am Mittwoch ab 22.05 Uhr kein Erfolg. Rund 535.000 Menschen sahen die Debütfolge, ab 23.10 Uhr waren noch durchschnittlich 310.000 Menschen dabei. Mit Zielgruppen-Quoten in Höhe von 3,0 sowie 3,6 Prozent lag die Produktion weit unterhalb der üblichen Sendernorm.Das zuvor gezeigte Crime-Formatblieb ebenfalls unter seinen Möglichkeiten. Die Doppelfolge erreichte bei den Umworbenen im Schnitt 4,3 und 4,9 Prozent Marktanteil. Im besten Fall waren die Werte in den Wochen zuvor schon auf knapp über sechs Prozent geklettert. 1,08 und 1,18 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten diesmal zu. Der Spitzenwert dieser Staffel liegt bei 1,27 Millionen.Und sonst bei VOX? Nachmittags tat sich der Kanal mitum 14 Uhr undeine Stunde später ungewohnt schwer. Bei den klassisch Umworbenen holten die Sendungen sehr magere 3,8 sowie 4,9 Prozent Marktanteil. 0,23 Millionen Menschen sahen ab 14 Uhr zu, die Styling-Show danach verdoppelte die Reichweite auf 0,46 Millionen. In Sachen Tagesmarktanteil kam VOX in der Zielgruppe am Mittwoch daher nicht über entsprechend dürftige 4,6 Prozent hinaus.