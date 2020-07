Spongebob-Film läuft bei Netflix

US-Fernsehen

Die kalifornische Streamingplattform hat sich die internationalen Rechte gesichert.

Netflix hat sich die internationalen Vertriebsrechte für den neusten «SpongeBob»-Film erworben. Der Streaming-Gigant schlug bei den ausländischen Rechten für «SpongeBob: Sponge on the Run» zu. Eigentlich wollte Paramount den Film schon im Frühjahr 2020 in die Kinos bringen, doch die Corona-Pandemie verhinderte dies. Netflix hat die Rechte für China nicht erworben, weil die Plattform dort nicht vertreten ist.Paramount kündigte Ende Juni an, dass der dritte «SpongeBob»-Kinofilm auf die Kino-Auswertung verzichtet und Anfang 2021 als kostenpflichtiger VOD-Titel starten wird. Danach soll er Teil des Home Entertainment-Pakets der Streamingplattform CBS All Access gehen, die wie Paramount zu ViacomCBS gehört.Laut Insiderinformationen haben CBS All Access und Netflix die Produktionskosten des Filmes beglichen. Netflix ist im Übrigen nicht verpflichtet, den Film erst 2021 in den Vereinigten Staaten von Amerika zu veröffentlichen, sondern kann die weltweite Auswertung selbst festlegen.