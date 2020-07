Bruna Papandrea entwickelt «The Exiles»

US-Fernsehen

Das Format hat noch keine Fernsehheimat. Der Roman, auf dem die Serie basiert, erscheint erst Ende August.

Wie das Branchenblatt ‚Variety‘ schreibt, hat die Produzentin Bruna Papandrea die Rechte an Christina Baker Klines «The Exiles» erworben und möchte den Roman als Fernsehserie umsetzen. Das Format handelt von einem Trio von Frauen – zwei englische Sträflinge und ein verwaistes Aborigine-Mädchen – im Australien des neunzehnten Jahrhunderts. Der historische Roman soll Ende August veröffentlicht werden.Kline und Papandrea werden die Serie zusammen mit Janice Williams umsetzen, die Firma Well Red das Format produziert. Steve Hutensky und Jodi Matterson gehören ebenfalls zu den Produzenten, Lucinda Reynolds wird das Unterfangen beaufsichtigen. „Dieser emotionsgeladene Roman hat mich von Anfang bis Ende gefesselt“, teilte Papandrea mit.Weiter sagt sie: „Die frischen Perspektiven dieser unvergesslichen Figuren zeigen uns die Kraft weiblicher Verbundenheit inmitten der Entbehrungen und der komplexen Geschichte der Gründung meines Heimatlandes Australien. Im Namen des gesamten Teams von Made Up Stories freuen wir uns sehr, diese mitreißende und zeitgemäße Geschichte auf die Leinwand zu bringen.“