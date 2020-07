«Sing meinen Song»: Best-of der Duette holt nur maue Zahlen

Quotennews

Während VOX mit einem «Sing meinen Song»-Rückblick wenig Erfolg hatte, liefen die RTLZWEI-Sozialdokus am Dienstagabend mal wieder stark.

Vergangene Woche hielt sichmit einem Best-of geradeso noch über dem Zielgruppen-Senderschnitt. Diesen Dienstagabend konnte VOX diesen Trick mit einem weiteren Best-of allerdings nicht wiederholen: Ab 20.15 Uhr erreichte der Privatsender aus der RTL-Senderfamilie 0,37 Millionen Werberelevante, somit waren ihm maue 5,4 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren vergönnt.Auch beim Gesamtpublikum kam der «Sing meinen Song»-Rückblick auf die besten Duelle in der Geschichte des Formats nur mau an. 0,89 Millionen Fernsehende führten zur besten Sendezeit zu einer Sehbeteiligung in der Höhe von 3,6 Prozent. Ein Rückblick auf die größten «Sing meinen Song»-Überraschungen generierte am 7. Juli 2020 noch akzeptable 4,5 Prozent bei allen und leicht-überdurchschnittliche 7,2 Prozent in der Zielgruppe.RTLZWEI hatte am Dienstagabend deutlich mehr Quotenglück: Ab 20.15 Uhr kamauf 0,98 Millionen Menschen, das glich tollen 3,6 Prozent bei allen.folgte ab 22.15 Uhr mit 0,81 Millionen Neugierigen und sehr starken 5,0 Prozent bei allen. In der Zielgruppe kamen die Sozialdokus auf sehr starke 8,1 und großartige 9,5 Prozent Marktanteil.