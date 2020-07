«Alex Rider»: Serienadaption bald bei Prime Video

Vermischtes

Die berühmte Jugendbuchreihe kommt im August auf die große Serienbühne bei Prime Video.

Wenn man andenkt, kommt einem sofort das große Jugendbuch-Franchise um den jugendlichen Helden in den Sinn. Doch ab dem 7. August hat Amazon für Fans der Reihe auch eine Serienadaption des Stoffes von Schriftsteller Anthony Horowitz auf Lager. In insgesamt acht Folgen widmet sich die erste Staffel der gleichnamigen Serie der Coming-of-Age-Spionage, die weltweit gedruckt bereits über 20 Millionen mal verkauft wurde.In der Hauptrolle als «Alex Rider» steht Otto Farrant, ein bisher weitestgehend unbeschriebenes Blatt mit einigen Gastauftritten in Serien wieoder. Neben ihm gehören unter anderem Stephen Dillane, Vicky McClure und Brenock O'Connor zum Cast der Serie. Guy Bury lieferte die Drehbücher und ist zusammen mit Buchautor Anthony Horowitz, Jill Green, Eve Gutierrez und Andreas Prochaska Executive Producer der ersten Staffel. Prochaska ist zudem auch der Co-Regisseur neben Christopher Smith.Thematisch steigen die ersten acht Folgen in Band zwei des Franchises, “Point Blanc” ein. «Alex Rider» ist kein gewöhnlicher Teenager. Denn neben seinem Leben als Schüler in London führt er ein Doppelleben als Spion des MI6. Der Geheimdienst rekrutiert Alex, um eine Elite-Schule zu infiltrieren, an der die Kinder der Superreichen erzogen werden. Nachdem zwei Milliardäre brutal ermordet werden, findet das MI6 eine Verbindung zwischen den Opfern.