Ein paar Zuschauer mehr: «Laura und der Wendler» stoppen Abwärtsspirale

Quotennews

Die Dokusoap kam wieder auf Werte auf Höhe des VOX-Senderschnitts.

Die Dokuseriesteht schon seit einigen Wochen beim Streamingdienst TV Now zum Abruf bereit. Seit dem 22. Juni zeigt auch VOX die Bilder, in einer neuen Schnittform für das lineare Programm. Seit dem Sendestart, der mit knapp 1,4 Millionen Zuschauern insgesamt und starken 9,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ein absoluter Erfolg war, sanken die Werte aber. In dieser Woche, als die vierte TV-Folge gezeigt wurde, gelang erstmals ein Anstieg. Eine Woche vor dem Staffelfinale wurden nun 0,88 Millionen Seher ermittelt; also 0,06 Millionen mehr als sieben Tage zuvor. Bei den klassisch Umworbenen stieg die Reichweite von 0,41 auf 0,45 Millionen, die Quote verbesserte sich sogar um 1,2 Prozentpunkte auf 6,7 Prozent. Somit lag die einstündige Sendung ab 20.15 Uhr fast auf VOX-Senderschnitt.Sehr gut schlugen sich ab 21.15 Uhr dann auch die Auswanderer von, die dem Privatsender wunderbare 7,7 Prozent Marktanteil bescherten. Das zweistündige Format erreichte 0,97 Millionen Zuschauer. Abgeschlossen wurde der Montagabend mit dem VOX-Format, das ab 23.20 Uhr noch auf rund 5,3 Prozent Marktanteil kam und somit quotenmäßig Luft nach oben hatte.RTLZWEI sendete derweil eine alte Ausgabe von: Das 20.15-Uhr-Format brachte dem Sender passable 5,0 Prozent Marktanteil ein. Bei den Umworbenen wurden 0,34 Millionen Zuschauer ermittelt, insgesamt fanden sich laut Messung 0,58 Millionen Zuseher vor den Geräten ein.