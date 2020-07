Dank der 80er: Das Erste sichert sich Sieg beim jungen Publikum

Quotennews

«Die verrückten 80er» haben dem Ersten den Tagessieg bei den 14- bis 49-Jährigen beschert. Mit Shows waren derweil die Dritten erfolgreich.

Das Erste hat den ganzen Samstagabend lang die 80er-Jahre zelebriert,hat dabei voll den Nerv der Zuschauer getroffen – und zwar vor allem den der vergleichsweise jüngeren: 0,93 Millionen 14- bis 49-Jährige schalteten zur besten Sendezeit ein, 15,1 Prozent Marktanteil kamen so zustande. Kein anderer Sender hatte am Samstag eine bessere Quote vorzuweisen.Insgesamt haben 3,45 Millionen Zuschauer zugesehen, was für 14,0 Prozent Marktanteil reichte – und somit für Platz 2 hinter dem ZDF-Krimi, der 4,37 Millionen Zuschauer und 17,1 Prozent Marktanteil bei Allen erzielte. Am Vorabend punktete das Zweite mit der Relegation, das Fußballspiel Ingolstadt – Nürnberg verfolgten im Schnitt 3,19 Millionen Zuschauer, 17,9 Prozent zog das bei den Älteren und 14,5 Prozent bei den Jüngeren nach sich.Hervorgestochen sind am Samstag auch zwei Dritte Programme der Öffentlich-Rechtlichen: Im NDR hat7,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum eingefahren, 1,81 Millionen Zuschauer hatte die Pflaume-Rateshow auf ihrer Seite. Und im SWR trumpfteauf, 5,5 Prozent Marktanteil bei 1,40 Millionen Zusehern standen hierfür zu Buche.