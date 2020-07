«Lincoln Rhyme»: Sat.1-Quotenglück mit nahendem Ende

Quotennews

Bei VOX wiederum kam ein Filmdoppel aus «Pitch Perfect» und «Léon – Der Profi» durchwachsen an.

Für die Programmredaktion von Sat.1 ist es echt bitter: In den USA wurdenicht ausreichend oft eingeschaltet, so dass der Absetzungsbär kam und die Krimiserie niedergerungen hat. In Sat.1 wiederum erfreut sich «Lincoln Rhyme» weiterhin großer Beliebtheit: 1,67 Millionen Krimifans, darunter 0,72 Millionen Umworbene, brachten Sat.1 und «Lincoln Rhyme» ab 20.15 Uhr gute 6,1 Prozent insgesamt und sehr gute 10,0 Prozent bei den Jüngeren ein.Die Krimiserieschloss danach mit 6,6 respektive 8,8 Prozent Marktanteil an. Die Reichweite belief sich auf 1,79 Millionen Fernsehende ab drei Jahren und 0,67 Millionen Werberelevante.rundete die Primetime mit 1,11 Millionen Interessenten insgesamt und 0,39 Millionen Jüngeren ab. Somit wurden akzeptable 5,3 Prozent bei allen und mäßige 6,4 Prozent in der Zielgruppe ermittelt.VOX startete dagegen mit der musikalischen Komödiein den Abend. Anna Kendrick, Rebel Wilson und zahlreiche Pophits erreichten 0,79 Millionen Filmfans, darunter befanden sich 0,50 Millionen Werberelevante. Die Marktanteile beliefen sich auf magere 3,0 Prozent insgesamt und passable 6,8 Prozent in der Zielgruppe. Luc Bessons Erfolgsfilmmit Natalie Portmann schloss danach mit guten 5,2 beziehungsweise sehr guten 8,7 Prozent an. 0,82 Millionen Interessenten schauten rein, darunter befanden sich 0,41 Millionen Umworbene.