«Pocher  Gefährlich ehrlich» hält sich auf Vorwochenniveau

Quotennews

Die RTL-Show floppt weiter beim Gesamtpublikum, während die Umworbenen durchaus angetan sind. «Die Carolin Kebekus Show» lief am späteren Abend im Ersten ähnlich.



Die TV-Kritik zur Show Unsere inhaltliche Bewertung der Premierenfolge von «Pocher - gefährlich ehrlich!» können Sie Unsere inhaltliche Bewertung der Premierenfolge von «Pocher - gefährlich ehrlich!» können Sie hier noch einmal in Ruhe nachlesen.

Erneut begrüßte Oliver Pocher innicht nur seine Frau Amira, sondern obendrein ein (wenngleich kleines) Studiopublikum. Darüber hinaus sprach er mit Michael Wendlers klagefreudigem Vater und mit Komikerin Ilka Bessin. Ab 23.10 Uhr erreichte das 0,72 Millionen Fernsehende, was RTL ernüchternde 5,0 Prozent Marktanteil insgesamt einbrachte.Bei den Umworbenen brachte es die «Pocher – Gefährlich ehrlich»-Folge über Influencerinnen und die Mallorca-"Wiedereröffnung" auf 0,43 Millionen Interessenten. In der Zielgruppe reichte das für mäßige 9,9 Prozent Marktanteil. In der Vorwoche standen 4,9 Prozent bei allen und 9,8 Prozent bei den Jüngeren auf dem Zettel.Ab 22.45 Uhr erreichte im Ersten die achte und finale reguläre Ausgabe der ersten-Staffel 1,11 Millionen Menschen. Unter anderem ging es in der btf-Produktion um die katholische Kirche und toxische Männlichkeit. Dieser Themenmix brachte es auf dürftige 6,5 Prozent Marktanteil insgesamt. 0,34 Millionen 14- bis 49-Jährige schauten zu, das bescherte der mit Palina Rojinski als Gast aufwartenden «DCKS»-Folge gute 6,9 Prozent bei den Jüngeren.