«Better Things» verlängert

US-Fernsehen

Die Serie von FX bekommt eine fünfte Runde und Pamela Adlon einen Exklusivvertrag.

Die Verantwortlichen von FX haben einen Exklusivvertrag mit der Produzentin Pamela Adlon abgeschlossen. Die Erfinderin von «Better Things», das nun auch eine fünfte Staffel bekommt, wird nun deutlich mehr für die FX-Gruppe zu tun bekommen. Der neue Vertrag umfasst alle Programme mit und ohne Skript, ihre Projekte dürfen auch von anderen Teilen der Disney-Gruppe verwendet werden.„Wir fühlen uns wirklich geehrt, mit Pamela zusammenzuarbeiten“, teilte FX Productions-Chef Eric Schrier mit. „Sie ist eine der talentiertesten Künstlerinnen der Branche, was durch ihre Arbeit als Produzentin/Showrunnerin, Schauspielerin, Autorin und Regisseurin unter Beweis gestellt wird. Die vergangene Staffel von «Better Things» war die bisher beste, und wir sind gespannt auf das, was in der fünften Runde auf uns zukommt, sowie auf all die zukünftigen Projekte, an denen wir gemeinsam arbeiten.Adlon schrieb «Better Things» und ist darin auch als Hauptdarstellerin zu sehen. Zusätzlich führt sie Regie und produziert das Format. Die vierte Staffel wurde zwischen März und April 2020 ausgestrahlt, die neue Season ist für 2021 geplant. Adlon war 2018 als beste Schauspielerin in einer Sitcom für einen Emmy Award nominiert.