Kabel Eins mischt mit «Der Anschlag» bei den Großen mit

Quotennews

Nur RTL und ProSieben hatten zur besten Sendezeit einen höheren Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Bei RTLZWEI lief es indes nicht allzu gut.

Seit Wochen bescheren die US-Klassiker Kabel Eins am Mittwochabend schon sehr gute Einschaltquoten bei Jung und Alt. In dieser Woche lief es mitund späterbesonders gut. Insgesamt 1,63 Millionen Zuschauer waren ab 20.15 Uhr dabei. Seit einem Bud-Spencer-Special im April hatte der Sender am Mittwochabend nicht mehr eine so hohe Reichweite. So standen für «Der Anschlag» glänzende 6,0 Prozent Gesamtmarktanteil zu Buche. Damit lag der Sender aus der zweiten Reihe sogar vor den Kollegen von ProSieben und Sat.1 und as deutlich. Beide hatten um 20.15 Uhr knapp eine halbe Million weniger Zuschauer. Mit 8,7 Prozent Sehbeteiligung und 0,63 Millionen Zusehern erzielte der Thriller auch beim werberelevanten Publikum ein überragendes Ergebnis.Nach diesem bärenstarken Lead-In ging der Abend für Kabel Eins sehr erfolgreich weiter. Denn ein Rerun vonhielt sich immer noch bei sehr guten 5,4 Prozent insgesamt und 7,5 Prozent bei den klassisch Umworbenen. Mehr als eine halbe Million Zuschauer blieben ab 22.35 Uhr noch dran und rundeten den Abend für den Sender ausgezeichnet ab. Dank der starken Primetime generierte Kabel Eins bei den 14- bis 49-Jährigen hervorragende 6,6 Prozent Tagesmarktanteil und lag damit noch vor ZDF , ARD und VOX und nur knapp hinter Sat.1 auf Rang fünf.Während Kabel Eins positiv aus der zweiten Reihe hervor stach, lief es bei RTLZWEI nicht ganz so rund. Denn die Reportagereihekommt noch nicht richtig in Fahrt. In Woche zwei standen zur besten Sendezeit wie zur Premiere überschaubare 3,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe auf dem Papier. Nur 0,37 Millionen Fernsehende interessierten sich für das Format, das 2018 noch ein Erfolg gewesen war und stets auf über eine halbe Millionen Zuseher gekommen war. Zwei Jahre später will es noch überhaupt nicht laufen. Auch um 21.15 Uhr musste man sich mit 0,34 Millionen Zuschauer und mageren 3,3 Prozent Zielgruppen-Sehbeteiligung zufrieden geben. 2018 waren noch bis zu 9,4 Prozent drin, 2020 kam noch keine Folge auf über vier Prozent.