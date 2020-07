«Man with a Plan» mit zweitbester Quote

Quotennews

Die Serie mit Matt Le Blanc und Liza Snyder erreichte richtig gute Werte.

Der Sender ProSieben strahlt den gesamten Tag Sitcoms aus. Während «Two and a half Men» und «The Big Bang Theory» Straßenfeger sind, tun sich andere Serien schwer. Am Mittwoch holte allerdingsrichtig gute Werte. Die Sitcom mit Matt LeBlanc und Liza Snyder, von der 69 Folgen vorliegen, verzeichnete um 11.20 Uhr 0,23 Millionen Fernsehzuschauer und 3,7 Prozent.Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern holte die Sitcom aus dem Hause CBS 0,20 Millionen Zuschauer, das bedeutete starke 12,9 Prozent Marktanteil. Nur Am Montag, den 27. April 2020 war LeBlanc mit 13,2 Prozent erfolgreicher. Bereits am Dienstag dieser Woche fuhr man erfreuliche 10,4 Prozent Marktanteil ein.Von diesem Vorlauf profitierte auch die Tim-Allen-Sitcom, die am Mittwoch 0,29 Millionen Zuschauer unterhielt. Das Format, das um 11.45 Uhr auf Sendung ging, generierte 0,24 Millionen 14 bis 49-Jährigen. Der Marktanteil bei den jungen Fernsehzuschauern lag bei 13,8 Prozent.