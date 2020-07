Deutschland 2020 erstmals beim «Junior ESC» dabei

Vermischtes

Der KiKA, NDR und ZDF suchen dafür noch bis zum 31. Juli die besten jungen Gesangstalente. Ende November wird die Show vom KiKa live übertragen.

Seit 2003 gibt derin der Junior-Variante auch den jüngsten Gesangstalenten eine Stimme. Deutschland hat sich bei diesem Wettbewerb jedoch noch nie beteiligt. Das ändert sich jetzt. Denn gemeinsam suchen ZDF NDR und KiKA für den diesjährigen Wettbewerb noch bis Ende Juli Talente zwischen neun und 14 Jahren, die auf kika.de Infos für ihre Bewerbung finden können. Eines von ihnen wird in gut drei Monaten auf der großen Bühne erstmals für Deutschland beimin Warschau performen. Dort wird der «Junior ESC» am 29. November vom polnischen Sender TVP ausgetragen. KiKA ist ab 17 Uhr live dabei und wird das komplette Event übertragen. Bereits ab August soll inregelmäßig über die Vorbereitungen für den deutschen Beitrag berichtet werden.Doch zuerst muss ein Interpret gefunden werden. Hierfür steht Levent Geiger mit Rat und Tat zur Verfügung. Der 17-Jährige stand vor einem Jahr im Finale der 13. Staffel des Nachwuchskompositions-Wettbewerb, der vom ZDF für KiKA produziert wird. Geiger wird den deutschen Beitrag komponieren und bis zum großen Auftritt in Warschau stets an der Seite des deutschen Interpretens stehen. In einer zweiteiligen Dokumentation soll die spannende Reise von Geiger und Co bis zur ersten deutschen Beteiligung beim «Junior ESC» begleitet werden, kündigt Michael Stumpf, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Kinder und Jugend, an."Seit 1996 ist der NDR der federführende Sender für die deutsche Beteiligung beim ESC. Dass wir nun erstmals den Junior-Contest gemeinsam mit KiKA und ZDF austragen, ist fantastisch. Das diesjährige Motto 'Move the World' hat Signalkraft und macht Kindern Mut, ihre Welt aktiv zu gestalten. Es wird daher auch eine Rolle spielen im Musikvideo, das wir produzieren", so Ole Kampowski, Leiter der Redaktion Kinder und Jugend beim NDR.