Bei Joyn: Cora Schumacher sucht einen Partner

Die erste Kuppelshow von Joyn zu unserer Kritik der ersten Joyn-Kuppelshow, die den Namen «M.O.M.» trägt: Warum Joyn hier zu spät dran war, hat David Grezschik, unser Autor, ergründet.

Joyn-Chefin Katja Hofem hatte es bereits vor einigen Wochen im Exklusiv-Interview mit Quotenmeter.de angedeutet. Der Inhalteanbieter hat eine neue Produktion bestellt, in der eine Promi-Dame nach einem neuen Mann Ausschau hält. Jetzt ist klar: Es handelt sich um Cora Schumacher, die ehemalige Partnerin von Rennfahrer und Sky-Motorsportexperte Ralf Schumacher. In(Produktionsfirma: Endemol Shine Germany) sucht sie nun den perfekten Mann für’s Leben. Acht Tage lang haben bei der Produktion zehn angeblich charismatische Männer um das Herz der Blondine gekämpft. Entstanden sind somit acht Episoden der Kuppelshow.Joyn startet diese am 21. August 2020, also einem Freitag. Am Starttag wird einmalig auch Sat.1 helfen – und die Debütfolge im linearen Programm zeigen. Sat.1 wird dies um 23.15 Uhr tun. "Im Gegensatz zu den Rosenkavalieren suche ich nicht TV-Präsenz und schnellen Ruhm. Ich meine es wirklich ernst und bin auf der Suche nach dem Mann fürs Leben. Und wann hat man sonst schon die Chance, den Männern so auf den Zahn zu fühlen und sie auf Herz und Nieren zu prüfen“, sagt Schumacher.Cora Schumacher wird in jeder Episode einen Mann nach Hause schicken – während der Produktion schied somit jeden Abend ein Mann aus. Im Finale standen schließlich noch drei Herren.