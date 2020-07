Netflix verlängert «The Last Kingdom»

US-Fernsehen

Die fünfte Staffel wird erneut – wie die Seasons drei und vier – aus zehn Episoden bestehen.

Der Streaminganbieter Netflix hat die Serie «The Last Kingdom» verlängert. Die Besetzung hat ein Video in den sozialen Medien veröffentlicht, das die Meldung bestätigt. Wie schon die Staffeln drei und vier, wird auch die fünfte Runde zehn Episoden beschert bekommen. Das Format basiert auf den Romanen „The Saxon Stories“ (dt. Die Uhtred-Saga) von Bernard Cornwell.Im Mittelpunkt der Geschichte steht Uhtred von Bebbanburg (Alexander Dreymon), einem Krieger, der als Sachse geboren, aber als Däne aufgewachsen ist, im England des neunten und zehnten Jahrhunderts zu Hause ist. Uhtred wird ein Verbündeter von König Alfred von Wessex (David Dawson), der als König versucht, alle Königreiche England unter einem Herrscher zu vereinen, während die Wikinger das Land verwüsten.Die fünfte Staffel behandelt die Buchvorlagen neun und zehn „Der dunkle Krieger“ sowie „Der Flammenträger“. Die Sendung war zunächst eine BBC Two-Serie, bevor Netflix als Koproduzent bei Staffel zwei an Bord kam. Ab der dritten Staffel übernahm Netflix die Gesamtproduktionen. Die Serie wird von Carnival Films hergestellt, die Distribution übernimmt NBCUniversal. Für eine sechste Staffel steht es im Übrigen nicht schlecht, denn Cornwell veröffentlichte schon die Bände elf und zwölf.