Primetime-Check

Wie lief die erste Primetime der Woche für die ProSieben-Serien? Und wie sah es für das Kabel-Eins-Filmdoppel aus?

Tagesmarktanteil der Vollprogramme Ab drei Jahren: 54,4%

14-49: 58,4%

Das ZDF sicherte sich mitden Tagessieg: 6,08 Millionen Fernsehende schalteten ein. Das glich starken 20,9 Prozent Marktanteil insgesamt. 0,63 Millionen Jüngere bedeuteten derweil tolle 8,2 Prozent. Dasschloss mit 19,8 und 9,3 Prozent Marktanteil an. Ab 22.15 Uhr kamerreichte 2,65 Millionen Interessenten. Somit wurden sehr gute 14,8 Prozent insgesamt und tolle 8,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ermittelt.enttäuschte im Ersten beim Gesamtpublikum: 2,90 Millionen Filmfans reichten für gerade einmal mäßige 10,0 Prozent. 0,66 Millionen 14- bis 49-Jährige reichten dagegen für sehr gute 8,6 Prozent.schloss mit mauen 7,9 Prozent und mäßigen 5,6 Prozent an. Diefolgten mit akzeptablen 10,4 Prozent bei allen und guten 7,3 Prozent bei den Jüngeren.RTL unterhielt mit2,86 Millionen Interessenten, darunter befanden sich 0,94 Millionen Werberelevante. Damit wurden sehr gute 10,1 und gute 12,6 Prozent Marktanteil erreicht.folgte mit 8,1 Prozent insgesamt und 11,1 Prozent bei den Umworbenen. Die Reichweite belief sich auf 1,60 respektive 0,62 Millionen. Kabel Eins zeigte wiederum beide-Teile. Das lockte sehr gute 1,23 und sehr tolle 0,71 Millionen Filmfans an. Bei den Werberelevanten wurden sehr tolle 7,3 und 7,1 Prozent Marktanteil eingefahren. Sat.1 zeigte zur besten Sendezeit den Film. 1,12 Millionen Menschen schalteten ein. Ab 22.05 Uhr schloss einmit 0,96 Millionen an. Bei den Jüngeren wurden akzeptable 7,0 und maue 6,0 Prozent ermittelt.ProSieben eröffnete den Abend mit zwei Folgen. Das lockte 0,85 und 0,89 Millionen Trickfans zum Münchener Sender. In der Zielgruppe kamen passable 8,7 und 9,0 Prozent zusammen. Vier Folgenfolgten mit 0,77 bis 0,83 Millionen Fernsehenden. Bei den Werberelevanten waren mäßige 7,8, 7,9, passable 8,4 und gute 9,5 Prozent Marktanteil drin. VOX erreichte mit0,82 Millionen Neugierige, eheauf 0,98 Millionen kam. Bei den Umworbenen standen maue 5,5 und passable 6,7 Prozent auf der Rechnung.interessierte wiederum 0,77 Millionen Fernsehende ab drei Jahren. Die Umworbenen schalteten die RTLZWEI-Sendung zu sehr guten 6,0 Prozent ein. Ab 22.15 Uhr folgtenmit 0,62 Millionen und sehr guten 5,6 Prozent.