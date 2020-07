Münster gewinnt zweites «Tatort»-Voting in Folge

TV-News

Zum dritten Mal konnte das TV-Publikum über eine der «Tatort»-Jubiläumswiederholungen bestimmen. Erneut setzten sich Thiel und Boerne durch.

Cast und Crew Regie: André Erkau

Drehbuch: Christoph Silber, Thorsten Wettcke, André Erkau

Darsteller: Axel Prahl, Jan Josef Liefers, Friederike Kempter, Christine Urspruch, Mechthild Großmann, Claus D. Clausnitzer, Robert Gwisdek, Sarah Hostettler, Hanns Jörg Krumpholz

Produktion: Jutta Müller

Musik: René Dohmen, Joachim Dürbeck

Kamera: Gunnar Fuss

Schnitt: Renata Salazar Ivancan

Die Publikumsabstimmung macht es möglich: Im Ersten gibt es zwei Wochen nacheinander am Sonntagabend zur besten Sendezeit einenaus Münster zu sehen. Nachdem am 28. Juni 2020 der «Tatort» mit dem Titel "Fangschuss" aus dem Jahr 2017 wiederholt wurde, wird am 5. Juli 2020 ein zwei Jahre älterer Krimi aus der Studierenden- und Fahrradstadt Münster aus dem Archiv geholt. Ab 20.15 Uhr zeigt Das Erste dann den dritten Gewinnerfilm aus dem «Tatort»-Jubiläumsvoting: "Schwanensee" von 2015.Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) ist zu Beginn des Neunzigminüters auf dem Weg in den Urlaub. Naja – so halb. Denn noch testet er mitten in seinem Wohnzimmer eine Tauchermontor, als im Therapiezentrum Schwanensee eine Leiche gefunden wird. Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) engt den Kreis der Verdächtigen zwar ein, trotzdem ist die Situation unübersichtlich. Als Silke Haller, alias Alberich (ChrisTine Urspruch), im Blut der Toten ein starkes Narkotikum findet, verzichtet Boerne selbstredend auf seinen Urlaub: Wie soll dieser Fall denn ohne seine Hilfe gelöst werden? Eigenmächtig mischt er sich als Therapeut unter die Schwanensee-Patienten …«Tatort: Schwanensee» generierte bei der Erstausstrahlung eine Reichweite in der Höhe von 13,63 Millionen Fernsehenden. Damit wurde er zur meistgesehenen Sendung des deutschen Fernsehjahres 2015 und hielt vorübergehend den Titel des erfolgreichsten «Tatort»-Falls seit 1992. André Erkau («Winnetous Sohn») führte Regie, das Drehbuch verantworteten Christoph Silber, Thorsten Wettcke und André Erkau.Alle Krimifans, die mit dem Münster-«Tatort» nichts anfangen können, dürfen nun ebenso sehr aufatmen wie Fans der humorigen Truppe. Denn der für Münster-Verhältnisse durchaus ruhige Nervenheilanstalt-Fall ist der zweite und letzte Einsatz für Thiel und Boerne im Rahmen des vom Publikum mitbestimmten «Tatort»-Rückblicks. Weitere Münster-Fälle stehen nicht zur Wahl.