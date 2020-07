Wiederholungen im Sommer: RTL bringt «Rütter reichts» zurück

TV-News

Zwei Episoden der Showproduktion sollen gezeigt werden.

Der in Köln ansässige Fernsehsender RTL wird den Sommer über mittwochs viele Wiederholungen zeigen. Das liegt unter anderem auch daran, dass die Produktion der sonst immer im Hochsommer an diesem Abend gelaufenen Kuppelshow «Die Bachelorette» wegen Corona später stattfindet – und die Rosen deshalb eher Richtung Herbst im Programm vergeben werden. Nächste Woche senden die Kölner mittwochs nochmal eine «Die 25…»-Wiederholung, dann gibt Mario Barth zwei Wochen lang «Die Wahrheit über Mann und Frau» zum Besten. Ab dem 29. Juli gehört der Mittwochabend Martin Rütter.Seine im Dezember 2019 erstmals gezeigte Sendung(zwei Folgen) kommt im Rerun zurück. Rütter nimmt sich im Format einer weiteren Spezies an: den Paragraphenreitern. In der Show nehmen Martin Rütter und sein prominentes Team den täglichen Bürokraten-Irrsinn genauer unter die Lupe und nehmen sich Fällen an, wo Recht auf gesunden Menschenverstand trifft und beide sich nicht einig werden.Mit nur 12,2 und 9,0 Prozent Marktanteil empfahl sich das Format im Advent nicht für eine Fortsetzung. Die zweite Episode rutschte sogar auf unter zwei Millionen Zuschauer.