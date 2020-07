Crime + Investigation veröffentlicht Online-Special über Rassismus

TV-News

A+E Networks Germany zeigt anlässlich der Ereignisse in den USA, wie den Tod von George Floyd und die anschließende Debatte über Fälle massiver Polizeigewalt, ab sofort auf der Website seines Senders Crime + Investigation ein einstündiges Interview-Special. Es istbetitelt und kostenfrei für alle im deutschsprachigen Raum zugänglich. Es wird zudem via sky.de zugänglich gemacht.Zu Wort kommen in «The Time is Now: Race and Resolution» prominente Persönlichkeiten sowie US-Bürgerinnen und -Bürger aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft. Das Special ist eine Produktion von A+E Networks in Partnerschaft mit der National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) und Ozy Media. Carlos Watson moderiert.Gezeigt werden mehrere Interview-Panels. Zu den prominenten Persönlichkeiten, die darin zu Wort kommen, zählen der ehemalige Basketballspieler Kareem Abdul-Jabbar, der Präsident der NAACP Derrick Johnson, die Aktivistin, Schauspielerin und Comedian Amanda Seales, die Schauspielerin Yvette Nicole Brown und der Schauspieler Matt McGorry. Das Interviewformat, wurde erst kürzlich als Simulcast auf den US-Sendern A&E History und Lifetime ausgestrahlt.