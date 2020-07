TV-Sommer: News bleiben gefragt

Quotennews

Drei der vier meistgesehenen Sendungen am Dienstag waren Nachrichten. Doch nicht alles klappte: Die «RTLZWEI News» verfehlten die Ein-Prozent-Marke.

Mit Nachrichten (der öffentlich-rechtlichen Sender) lassen sich auch im tiefsten TV-Sommer hohe Zuschauerzahlen erreichen. Am Dienstag waren drei der vier meistgesehenen Fernsehsendungen beim Publikum ab drei Jahren Nachrichtenformate. Platz eins ging dabei an das ZDF-, das ab 21.45 Uhr zu sehen war und 4,39 Millionen Zuschauer (17% Marktanteil) erreichte. Knapp dahinter folgte die- sie kam allein im Ersten auf 4,17 Millionen Zuschauer. Da das Format parallel auch in zahlreichen Dritten Programmen zu finden ist, dürfte die Reichweite noch deutlich anwachsen. Allein im Ersten erreichten die News aus Hamburg 16,3 Prozent.Auf Platz vier der Tagescharts fand sich letztlich(ZDF, 19 Uhr) wieder. Die 20 Minuten langen Nachrichten aus Mainz interessierten am Vorabend 3,86 Millionen Zuschauer. Hier wurden sogar starke 19,2 Prozent Marktanteil gemessen. Auf 16,1 Prozent Marktanteil insgesamt kam kurz vorher im Programm von RTL die Sendung, die von 3,03 Millionen Menschen ab drei Jahren geschaut wurde.Übrigens – Nachrichten waren nicht per se ein Quotengarant. Richtig übel lief es am Dienstag für die, die ab kurz nach 17 Uhr zu sehen waren. Die knapp zehn Minuten lange Ausgabe, die News für Jüngere liefert, landete bei richtig schlechten 0,9 Prozent Marktanteil der Umworbenen.