Sky kleidet Entertainmentsender neu

Vermischtes

Der Münchner Privatsender passt die Logos von Eigensendern an die englischen Modelle an.

Screenshot Sky

Sky Deutschland ändert weiter Schritt für Schritt seine Logos. Schon Anfang dieses Jahres wurde Sky1 zu SkyOne; und mit dieser Änderung ging auch ein Logo-Relaunch einher. Erstmals im Entertainmentbereich verwendete der Münchner Pay-TV-Sender wieder Kleinbuchstaben in seinen Logos. In Großbritannien ist dieser Style schon seit einigen Jahren im Einsatz.Am Dienstag, 30. Juni, wurden nun weitere Sender umgestellt: Konkret handelt es sich um die anderen Entertainmentsender von Sky: Sky Atlantic, Sky Krimi und den derzeit in Pause befindlichen Sky Serien & Shows. Neben dem neuen Design hat sich noch etwas geändert: Sky Krimi und Sky One , die bisher mit Dauer-Corner-Logos bestückt waren, finden großteils wieder ohne Logoeinblendung statt. Wie zuletzt schon bei Sky Atlantic üblich ist das Corner-Logo nur zu Beginn einer Sendung und für einige Sekunden zu sehen, verschwindet dann aber. Das Logo von Sky One wurde nochmals leicht überarbeitet und somit auf die aktuellste Variante, die auch in England im Einsatz ist, verändert..Obendrein wird der Logo-Zusatz „HD“ in der Bildmarke nicht mehr verwendet, einzig in den gesprochenen Programmhinweisen und -trailern wird noch auf die Ausstrahlung in HD hingewiesen. Für August ist nun die Logoumstellung bei den Sky-Sport-Sendern geplant. Keine Information gibt es, wann die Cinema-Sender neu gekleidet werden sollen.