Kevin Hart macht neue E!-Gameshow

TV-News

Der deutsche Ableger des Senders bringt «Celebrity Game Face» im August in die Wohnzimmer.

Der deutsche Ableger von E! Entertainment bringt die amerikanische Spielshownach Deutschland. Das Format startet hierzulande am Montag, 2. August um 20.15 Uhr. Moderiert wird es von Hollywood-Star Kevin Hart.Das Konzept: Drei Promi-Paare treten in den eigenen vier Wänden in ausgefallenen und unterhaltsamen Wettkämpfen gegeneinander an. Am 2. August sind Terry Crews («Brooklyn Nine-Nine») und Ehefrau Rebecca King Crews, Sarah Hyland («Modern Family») mit ihrem Verlobten Wells Adams sowie Joel McHale («The Soup») und Sarah McHale mit von der Partie.Am Ende der Show erhält jedes Promi-Paar Geld für eine Wohltätigkeitsorganisation seiner Wahl. Das Siegerpärchen darf zusätzlich noch die begehrte „Hart of a Champion“ Trophäe, eine goldene Statue von Baby Kevin Hart, mit nach Hause nehmen.