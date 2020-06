Rob-Lowe-Serie «Wild Bill» kommt zu ZDFneo

TV-News

Die erste Staffel besteht aus sechs Episoden. Danach wurde die Serie abgesetzt.

Der digitale Sender ZDFneo reichert sein Freitagabendprogramm um eine weitere britische Krimiserie an. Inspielt Rob Lowe die Hauptrolle. Die sechsteilige Produktion läuft erstmals am Freitag, 31. Juli um 20.15 Uhr als Doppelfolge.US-Polizist Bill Hixon (Lowe) wird neuer Chief Constable in der britischen Grafschaft Lincolnshire. Hier möchte er mit seiner Tochter Kelsey, nach dem Tod seiner Frau, der schmerzhaften Vergangenheit entfliehen. Bills moderne Ermittlungsmethoden stoßen bei seinen zynischen und dauerhaft schlecht gelaunten Kollegen allerdings auf taube Ohren. Nach und nach merkt Bill aber, dass er besser an diesen Ort passt, als er sich selbst eingestehen möchte. Jede Episode ist 45 Minuten lang.Dudi Appleton, Jim Keeble sowie andere haben die Bücher zur Serie geschrieben. Annie Griffin, John Hardwick und Charles Martin nahmen auf dem Regiestuhl Platz. In England lief die Serie bei ITV, eine zweite Staffel wird es nicht geben. In der ZDFmediathek werden alle Episoden ab dem 1. August und dann für 30 Tage abrufbar sein.