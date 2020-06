Wenn «Die schönste Braut» bei VOX Quotenachterbahn fährt

Quotennews

Die Hochzeitssendung lief am Freitag richtig stark; und landete am Montag kräftig auf der Nase.

Immer wieder für eine (Quoten)Überraschung gut ist dieser Tage der VOX-Nachmittag. Der Kölner Sender zeigt derzeit um 16 Uhr sein Formatund war damit etwa am zurückliegenden Freitag außerordentlich stark unterwegs. 10,2 Prozent Marktanteil wurden in der klassischen Zielgruppe ermittelt. Das war sogar das beste Ergebnis, das die Sendung jemals im Nachmittagsprogramm einfuhr. Nur hielt dieser Trend nicht lange an.Am Montag nun kam eine weitere Folge der Produktion nicht über 3,7 Prozent Marktanteil hinaus. Auch die Zielgruppen-Reichweite brach ein. Von 0,26 Millionen am Freitag auf nun 0,09 Millionen. Insgesamt sahen zum Wochenstart 0,31 Millionen Menschen zu, 0,23 Millionen weniger als noch am Freitag. Stärkstes Nachmittagsprogramm war derweil am Montag einmal mehr die Constantin-Entertainment-Produktion, die bei den Umworbenen 9,1 Prozent erreichte. 0,55 Millionen Menschen sahen das Kult-Format.RTLZWEI wiederholte derweil ab kurz nach 16 Uhr eine alte-Folge und kam mit dem Flirtspaß auf schwache 2,8 Prozent Marktanteil. Sehr stark waren derweil zuvor Wiederholungen vonunterwegs. Der Münchner Sender zeigte ab 10.15 Uhr gleich drei Episoden und füllte damit rund sechs Stunden Sendezeit. Die Constantin-Entertainment-Produktion sicherte sich tolle 8,9, 7,8 sowie 3,8 Prozent Marktanteil. 0,19, 0,20 sowie 0,15 Millionen Menschen schauten zu. In der Primetime lief die Sendung als Rerun zuletzt übrigens so schwach, dass RTLZWEI sich gezwungen sah , das Donnerstagsprogramm umzubauen.