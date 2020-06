Ausgetauscht: RTLZWEI nimmt «Frauentausch» aus der Schusslinie

TV-News

Stattdessen gibt es am Donnerstagabend wieder Sozialdokus.

Der in München ansässige Fernsehsender RTLZWEI wird schon in dieser Woche auf seine eigentlich eingeplante Wiederholung desverzichten. Vergangene Woche war die Reality-Sendung mit gerade einmal 2,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ein Flop gewesen.Entsprechend kehrt recht kurzfristig, nämlich schon ab dem 2. Juli, donnerstags zur besten Sendezeit die Sozialreportageins Line-Up zurück. Die Reihe kehrt ins Frankfurter Bahnhofsviertel zurück . Die erfolgreiche Reportage trifft erneut auf Schicksale, die unter die Haut gehen. Dabei begleitet das Format Polizisten bei ihren Einsätzen und lässt Drogenabhängige zu Wort kommen. Einmal mehr stellt sich die Frage, ob die liberale Drogenpolitik der Stadt an ihre Grenzen stößt – oder gar komplett gescheitert ist.Den «Frauentausch» will der Privatsender erst in der Nacht auf Freitag, nämlich ab etwa Mitternacht, wiederholen.