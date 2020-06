Amazon legt Starttermin für «The Boys» fest

Vermischtes

Die zweite Staffel wird im Spätsommer anlaufen. Dabei kommt es zu einer Änderung.

prime Video, das On-Demand-Angebot von Amazon, hat bekanntgegeben, dass die zweite Staffel der Serienproduktionam 4. September 2020 starten soll. Jede Woche wird eine neue Folge veröffentlicht, das Finale ist am 9. Oktober eingeplant. Die deutsche Synchronfassung ist immer sofort verfügbar. Amazon ändert mit dem Wochenrhythmus nun also sein Vorgehen bei der Veröffentlichungsstrategie. Disney+ und AppleTV+ hatten des vorgemacht.„Die Jungs“ starten im absoluten Chaos in die abgedrehte zweite Staffel: Sie sind auf der Flucht vor dem Gesetz, werden von den Superhelden – genannt Supes – gejagt und sind verzweifelt bemüht sich neu zu formieren, um zum Gegenschlag gegen Vought auszuholen. Hughie (Jack Quaid), Mother‘s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) und Kimiko (Karen Fukuhara) sind untergetaucht und versuchen sich an ihr neues Leben zu gewöhnen, Butcher (Karl Urban) ist verschwunden. Starlight (Erin Moriarty) muss ihren Platz in „The Seven“ finden, während Homelander (Antony Starr) sich zum Ziel setzt, die vollständige Kontrolle zu übernehmen.Die Amazon Original Serie basiert auf dem New York Times Bestseller-Comic von Garth Ennis und Darick Robertson und wurde vom Showrunner Eric Kripke («Supernatural») entwickelt, der auch als Autor und Executive Producer fungiert.