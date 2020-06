Primetime-Check

Wie lief es für die zweite Ausgabe von «Pocher und Papa auf Reisen» bei RTL? Was konnte die Konkurrenz mit Filmen und Serien reißen? Dies und mehr im Primetime-Check …

RTL hat mitdie meisten jungen Zuschauer am Freitag angesprochen: 0,79 Millionen 14- bis 49-Jährige reichten um 20.15 Uhr für den Primetime-Sieg schon aus, 13,1 Prozent Marktanteil gingen damit einher. 1,55 Millionen Zuschauer waren insgesamt dabei. ProSieben war mit Filmen sehr erfolgreich und wurde die Nummer 2 bei den Werberelevanten:generierte hervorragende 12,1 Prozent Marktanteil,danach ebenfalls noch sehr schöne 11,6 Prozent. 1,55 Millionen Zuschauer sahen den ersten Streifen, damit lag man mit RTL sogar auf Augenhöhe. 1,11 Millionen Zuseher blieben auch für den zweiten Film vor den Mattscheiben. Sat.1 dagegen hatte kein Glück: Dieinteressierten in Woche zwei nur noch 0,94 Millionen Zuschauer, in der wichtigen Zielgruppe musste sich der Sender mit schlechten 6,0 Prozent Marktanteil abfinden.Das ZDF hat die meisten älteren Zuschauer unterhalten:kam mit einer Wiederholung auf 4,71 Millionen Zuseher und 19,4 Prozent Marktanteil. Mit 7,2 Prozent fiel die Quote auch bei den 14- bis 49-Jährigen ganz gut aus. Das Erste probierte es mit einer neuen Folge von, die Anwaltsreihe hatte zwei Jahre pausiert. Mit 3,02 Millionen Zuschauern und 12,3 Prozent Marktanteil dürfte die Rückkehr allerdings keine Freudenjubel ausgelöst haben. Nur 4,9 Prozent standen bei den 14- bis 49-Jährigen zu Buche.Zufrieden sein kann Kabel Eins mit seinen Serien-Wiederaufgüssen:hatte zunächst 5,3 und 5,5 Prozent Marktanteil vorzuweisen,undbrachten es anschließend auf 5,4 und sogar 6,3 Prozent. Bis zu exakt eine Million Menschen sahen zu. VOX steigerte sich mitim Verlauf des Abends auf bis zu 7,3 Prozent, gestartet war der Marathon mit vier Folgen um 20.15 Uhr allerdings mit verhaltenen 5,4 Prozent. Bis zu 0,90 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten die US-Krimiserie. Aus der zweiten Reihe stach RTLZWEI hervor:hat dort für starke 9,7 Prozent Zielgruppen-Marktanteil gesorgt, 1,14 Millionen ältere Zuschauer waren für den Actionfilm zugegen.