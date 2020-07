Digital Natives: Sascha Vollmer (The BossHoss)

Interview

Vor einer Woche ging «The Mole» mit The BossHoss zu Ende. Die Beiden bleiben aber als Podcast den Zuschauenden erhalten.

Seit über 15 Jahren begeistern Alec Völkel und Sascha Vollmer eine Vielzahl von Fans mit ihren Popsongs im Country-Musik-Stil. Die Beiden waren schon in der Musikshow «The Voice of Germany» und deren Ablegern zu sehen, verhalfen «Sing meinen Song» zu tollen Quoten und tourten für die Sat.1-Abenteuershow «The Mole» durch Argentinien. Alle zwei Wochen – beginnend mit dem 30. Mai – ist das Dreamteam bei Radio Bob samstags um 18.00 Uhr zu hören. Unter „Rodeo Radio“ ist der Podcast der Sendung ebenfalls erhältlich.Aus einer Leidenschaft, einem Hobby wurde unser Beruf. Das ist ein Privileg, das wir täglich neu feiern. Es kommt viel Energie und Bestätigung zurück von den Fans. Das ist ein ständiger Austausch und das hält die Flamme am Lodern.Wenn Tausende deine Musik kennen und live die Songs mitsingen, ist das eine Wertschätzung, die in uns immer wieder auf’s neue den V8 mit Treibstoff flutet.Familie, Motorrad, Gitarre.Im Netz, Nachrichten-Apps, Telefon.Musikalisch arbeiten wir seit Anbeginn von TBH autark und selbstständig. Ich glaube dieser Tatsache verdanken wir unseren uniquen Style, Sound, unsere Authentizität und unsere Nachhaltigkeit, seit nunmehr 2004.Trotzdem haben wir schon mit vielen Kollegen kooperiert. Da ist auch noch viel Luft nach oben; aber wir sind ja noch mitten in unserer Laufbahn – da kommt sicher noch mehr…„Es geht IMMER eine neue Tür auf“. Egal, wie festgefahren oder aussichtslos die Situation scheint – positives „Nach-Vorne-Denken“ hat mir das immer wieder bestätigt.Ist manchmal schwierig, denn wie oben gesagt, brennen wir ja für unseren Beruf und unser Leben. Doch am besten klappt das im Kreise der Familie, jenseits der Öffentlichkeit, Zuhause. Darum ist mir mein Privatleben so wichtig und ich teile nur wenig davon.Ich achte auf Ernährung und darauf, in allem das Maß zu halten.Zuviel ist schlecht - zu wenig aber auch. Krasse Entbehrungen machen unglücklich, finde ich. Vor einer Tour gibt’s Band-Sport mit Trainer und wären der Tour sind wir sowieso fit. Bei einer Show schwitze ich mehr als in drei Durchgängen.Sauna. Das ist gut für den Kreislauf ;)Hauptsächlich Instagram und Facebook.keinealle, die ich brauche…