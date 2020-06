Jetzt aber Münster: Fangschuss gewinnt zweites «Tatort»-Voting

TV-News

Die Folge lag vergangene Woche auf Platz zwei.

Das Erste Deutsche Fernsehen wird am kommenden Sonntag, 28 Juni, um 20.15 Uhr den Münsteranermit dem Folgennamen „Fangschuss“ ausstrahlen. Das ergab das Fanvoting, das den kompletten Sommer über laufen wird. Die Episode landete in der Vorwoche schon auf Platz zwei und setzte sich nun gegen 49 andere Filme durch.Über 41.000 Fans votierten für den Krimi mit Axel Prahl und Jan Josef Liefers. Hinter der Gewinnerfolge mit dem Münsteraner Hauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und Rechtsmediziner Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) belegte der Stuttgarter «Tatort: Bienzle und die blinde Wut» (SWR) von 1999 mit 38.489 Stimmen Platz zwei. An dritter Stelle mit 10.629 Stimmen folgt der Wiesbadener «Tatort: Im Schmerz geboren» (HR) mit Kommissar Murot aus dem Jahr 2014. So urteilte Quotenmeter.de über „Fangschuss“: "Die Dialoge sitzen, der in den besten Münster-Folgen wartende Hintersinn bleibt dieses Mal dagegen aus. Übrig bleibt somit ein pointiert-amüsanter Krimi, bei dem die Figuren deutlich wichtiger sind als die Handlung."