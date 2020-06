Mit neuen Folgen: Sat.1 Gold belässt es beim True-Crime-Montag

TV-News

«Cold Case Files» wird aber im Juli abgelöst.

Der Münchner Best-Ager-Sender Sat.1 Gold baut Mitte Juli seinen Montagabend um. Weiterhin werden dann True-Crime-Formate aus den USA ausgestrahlt. Aberräumt den Slot am 6. Juli. Ab dem 13. Juli kehren neue Folgen von(20.15 Uhr),(21.05 Uhr) und vom Joe-Bausch-Format(22 Uhr) ins Programm zurück.Das ist nicht die einzige Änderung:, aktuell immer samstags im Primetime-Programm zu sehen, verabschiedet sich am ersten Juli-Wochenende. Ab dem 11. Juli setzt Sat.1 Gold am Samstagabend nun wieder auf Spielfilme. Eingeplant sind am Startwochenendeum 20.15 Uhr. Tina Ruland und Jörg Schüttauf sind in dem elf Jahre alten TV-Film zu sehen.Ab 22 Uhr gibt es dannzu sehen. Das Liebesdrama hat inzwischen 15 Jahre auf dem Buckel. Marie Bäumer und Kostja Ullmann spielen darin tragende Rollen.