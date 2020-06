Quotencheck

Acht neue Folgen hat der Münchener Fernsehsender ProSieben im Mai und Juni 2020 ausgestrahlt.

Am 6. Mai 2020 kehrte die amerikanische Drama-Serie «Grey’s Anatomy» mit acht neuen Folgen zu ProSieben zurück. Die Premiere der ersten Episode der 16. Staffel kam allerdings mit Verspätung, weil sich Joko und Klaas in einem 15-minütigen Special im Vorlauf austoben durften. Dies hat der Show allerdings nicht wehgetan, immerhin wurden 1,31 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren erreicht. Mit vier Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum fuhr man einen mäßigen Marktanteil ein.0,98 Millionen Fernsehzuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahre alt, sodass die Verantwortlichen bei ProSieben mit der Produktion von ABC Studios unter der Führung von Produzenten-Mastermind Shonda Rhimes auf überdurchschnittliche 10,2 Prozent Marktanteil kam. „150 Meter“ hieß die zweite Episode, die sieben Tage später gesendet wurde. Erneut machten Joko und Klaas einen Strich durch die Rechnung, sodass die Sendung mit Verspätung begann.1,49 Millionen Zuschauer verhalfen der TV-Show zur höchsten Reichweite unter den acht neuen Episoden, der Marktanteil fiel mit 4,6 Prozent ganz gut aus. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern fuhr man das einzige Mal einen Wert über der magischen Eine-Million-Marke ein, sodass die rote Sieben auf 1,01 Millionen Zuschauer kam. Der Marktanteil bei den Umworbenen lag bei 11,2 Prozent.Am Mittwoch, den 20. Mai, durfte «Grey’s Anatomy» das erste Mal in der aktuellen Staffel ohne Joko & Klaas-Vorlauf auf Sendung und erreichte 1,36 Millionen Fernsehzuschauer. Unter dieser Reichweite waren 0,91 Millionen 14- bis 49-Jährige, die den Höhepunkt von zwölf Prozent Marktanteil holten. „Vom Himmel gefallen“ erreichte sieben Tage später nur noch 0,85 Millionen Umworbene und 10,2 Prozent. Die Sendung, die um 20.30 Uhr startete, sorgte für 1,26 Millionen Fernsehzuschauer.ProSieben startete mit 1,20 Millionen Zuschauern in den Juni, «Grey’s Anatomy» sicherte sich 4,1 Prozent Marktanteil. Mit 0,80 Millionen jungen Zusehern sorgte man nur noch für 9,9 Prozent. Am 10. und 17. Juni ging es für die Drama-Serie weiter abwärts, es wurden nur noch 7,6 und 8,6 Prozent Marktanteil eingefahren. Die Reichweiten bei den Umworbenen lagen bei 0,65 und 0,69 Millionen Zusehern. Beim Gesamtpublikum fuhr man 1,02 und 1,10 Millionen Zuschauer ein.Das vorläufige „Finale“, welches am 24. Juni ausgestrahlt wurde, erzielte 1,13 Millionen Fernsehzuschauer. „Mein Tag“ kam auf 0,70 Millionen Umworbene, dies bedeutete 10,4 Prozent Marktanteil.Im Durchschnitt kamen die acht neuen «Grey’s Anatomy»-Abenteuer auf 1,23 Millionen Fernsehzuschauer, dies bedeutete 4,2 Prozent Marktanteil. Mit 0,82 Millionen Zuschauern schafft es das ehemalige Aushängeschild des Senders mit Ach und Krach über den Senderschnitt. Es wurden zehn Prozent generiert.