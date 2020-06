Florida Entertainment steigt bei Podcast-Firma ein

Wirtschaft

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf beteiligen sich somit an Studio Bummens.

Im TV waren die Podcastsundnicht unbedingt ein Erfolg. Die Hosts Joko und Klaas glauben aber dennoch an die Kraft der neuen Hör-Formate. Die beiden werden mit Florida Entertainment neue Gesellschafter der Firma Studio Bummens, die auch Formate wie «Paardiologie» mit Charlotte Roche oder «Sag niemals Nietzsche» mit Samira El Ouassil und Christiane Stenger umsetzen.Konstantin Seidenstücker, Geschäftsführer bei Studio Bummens, erklärt: „Wir wollen unsere Möglichkeiten ausbauen, unsere Podcasts inhaltlich und kreativ eigenständig weiterzuentwickeln. Daher haben wir uns finanziell und personell enorm verstärkt. Wir gehen damit den Weg unserer Vorbilder Gimlet Media und Pineapple Media in den USA: qualitativ hochwertige, unterhaltsame und reichweitenstarke Titel als Eigenproduktionen zu produzieren und unabhängig zu vermarkten.“Zudem will die Firma expandieren und erste narrative Hörspiele anbieten.